Generationenwechsel in der Fürstlichen Verwaltung

Kreuzwertheim. Beim Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Freudenberg steht ein Generationenwechsel an. Sowohl Ludwig Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg als auch der Liegenschaftsverwalter Wolfgang Geier und der Gutsverwalter Karlheinz Wiesmann gehen in den Ruhestand. Sie wurden jüngst bei einer Feier in der Kartause Grünau verabschiedet.

Gutsverwalter Wiesmann wuchs auf dem Meßhof auf. Schon sein Vater und Großvater waren für das Fürstenhaus tätig. Bei seiner Abschiedrede erzählte Wiesmann, er sei eigentlich schon mit acht Jahren für die fürstliche Familie tätig gewesen. Zusammen mit seiner Schwester habe er sich beim Rübenvereinzeln oder der Saatgutvermehrung ein paar Mark verdient. Nach dem Abschluss seines Landwirtschaftsstudiums sei er dann vollwertiger Mitarbeiter geworden. Demnach war er zunächst für Triefenstein, anschließend für den Meßhof zuständig gewesen. Später sei der Ernsthof und Umpfenbach dazugekommen. Insgesamt habe er mit drei landwirtschaftlichen Gehilfen schließlich über 500 Hektar Fläche bewirtschaftet.

Abschied: (von links) Wolfgang Geier, Ludwig Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und Gutsverwalter Karlheinz Wiesmann. © Fürstliche Verwaltung

Im Rahmen seiner 36 Jahre andauernden Zusammenarbeit mit dem Fürstenhaus habe er viel Freiheit und Selbstständigkeit genießen dürfen. Jetzt, im Ruhestand, dürfe er auf dem Meßhof wohnen bleiben, worüber er sehr froh sei.

42 Jahre lang war Wolfgang Geier für die Fürstliche Verwaltung tätig. Der Bürokaufmann gab mit 23 Jahren nach seiner Ausbildung, der Bundeswehr und nach zwei Jahren in einem Produktionsbetrieb ein Stellengesuch auf, um eine anspruchsvollere Tätigkeit zu finden, erzählte er. Das Fürstenhaus griff zu. Anschließend war er für die Vermietung und Verpachtung, den Grundstücksverkehr und Bausachen zuständig.

Wie er berichtete, habe es damals rund 350 Pacht- und Mietverhältnisse gegeben. Während seiner Tätigkeit habe er in fast 30 Jahren rund 1500 Verträge ausgehandelt. Größte Projekte waren demnach die Burgsanierungen in Wertheim und Freudenberg, den Abriss der ehemaligen Fürstlichen Weinkellerei am Engelsberg sowie der Bau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes auf dem Gelände.

Hinzu kamen die Eigentumswohnanlage „Wohnen am Schloss“ sowie die Planungen für die Photovoltaikfreiflächenanlage am Ernsthof mit rund 80 Hektar.

Geier verabschiedete bei der Feier in der Kartause seinen „Kollegen“ Ludwig Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg. 1979 habe er nach seinem kaufmännischen Studium als Vize-Forstamtsleiter in der Verwaltung des elterlichen Betriebs begonnen, um nur wenig später die Leitung des Forstbetriebs zu übernehmen. Hier habe er die Modernisierung des Betriebs und die Umstrukturierung zu einer naturnahen Waldbewirtschaftung vorangetrieben.

Seit 1994 leitete er den Betrieb, um auch hier Technik und Organisation auf den neuesten Stand zu bringen.

Unter anderem gebe es im Schloss jetzt ein Gas-Blockheizkraftwerk für Strom und Wärme, die vielen landwirtschaftlichen Gebäude seien mit Photovoltaikanlagen bestückt worden und eine Windkraftanlage liefere klimafreundlichen Strom.

Der Fürst werde auch im Ruhestand weiterhin aktiv sein, unter anderem als AvD-Präsident, Aufsichtsrat bei verschiedenen Unternehmen und natürlich als Stütze für den Erbprinzen. Zudem bleibe er Patron zahlreicher evangelischer Kirchengemeinden im Kirchenbezirk Wertheim. wei