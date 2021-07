Gemeinderat stößt Planung für 30 Bauplätze in Wiebelbach an

Kreuzwertheim. Mit einer Gegenstimme sprach sich der Marktgemeinderat am Dienstag dafür aus, die Erweiterung des Bebauungsplangebiets „Erweiterung Wasenwiesen“ in Wiebelbach anzugehen. Ein entsprechender Bebauungsplan aus dem Jahr 1998 besteht. In der Erweiterung würden insgesamt 30 Bauparzellen entstehen. Im ersten Schritt wird die Gemeinde nun Gespräche hinsichtlich der Verkaufsbereitschaft mit den Grundstückseigentümern führen. Sollte es erfolgversprechende Aussichten geben, möchte man ein Planungsbüro beauftragen, den alten Bebauungsplan auf Aktualität zu prüfen.

Bürgermeister Klaus Thoma verwies darauf, dass im Baugebiet „In den Ellern“ in Röttbach alle 23 gemeindlichen Bauplätze verkauft und 20 bereits bebaut sind. Die stetige Nachfrage nach Baugrundstücken mache den Bedarf deutlich. Die Nachfrage könne durch Anstrengungen im Rahmen des gemeindlichen Flächen- und Leerstandsmanagement mitsamt Immobilienbörse nicht gedeckt werden. Die Mehrheit der Räte sprach sich für die Erweiterung aus. So verwies beispielsweise Silvia Klee darauf, dass mit der Erweiterung des Gewerbegebiets Wiebelbach neue Arbeitsplätze entstehen würden. Daher sei es wichtig, den neuen Arbeitnehmern und ihren Familien Baumöglichkeiten zu bieten.

Im Gemeinderat kurz notiert Aus Reihen des Gemeinderats wurde angeregt, Kostenvoranschläge für die Erstellung eines Risikomanagementkonzept beziehungsweise einer Risikobewertung bei Starkregen mit möglicher Überflutungsgefahr einzuholen. Die Gemeinde solle hier nicht warten, bis das Land oder der Bund entsprechende Maßnahmen ergreifen. Bürgermeister Thoma berichtete Thoma, man führe Gespräche mit den Gemeinden Hasloch und Schollbrunn, ob bei Bedarf an einer Mitnutzung der Bauschuttdeponie Kreuzwertheim besteht. Auch über die Konditionen einer Nutzung wird gesprochen. Beim Radweg an der Tankstelle in Kreuzwertheim sollen Maßnahmen zur Minimierung des Gefahrenpotenzials für Radfahrer gesucht werden. In den Anfragen der Räte wurde darauf hingewiesen, dass die Wasserentnahmestelle am Friedhof Unterwitttbach erneut defekt ist. Weitergegeben wurde von den Räten der Wunsch der Bürger nach mehr Sitzbänken im Bereich Ehrlichsgärten. Gewünscht wurde zudem, dass die in der Gemeinde vorhandene Geschwindigkeitsanzeigetafel wieder aufgestellt wird. Der Förderbescheid für die Maßnahmen im Fürstin-Wanda-Haus soll bis Herbst 2021 eingegangen sein. Dann kann mit den Baumaßnahmen begonnen werden. bdg

Kritisch äußerte sich Doris Szabo: „Wir versiegeln immer mehr Fläche.“ Man sollte statt eine Neubaugebietserweiterung nach Alternativen in den Ortschaften, wie der Nutzung von Leerständen schauen. Thoma antwortete, man setze sich für eine Nachverdichtung und Renovierung und Neunutzung im Bestand ein. Dies geschehe unter anderem durch Förderprogramme. Der Verwaltung sei wichtig, dass die Ortskerne nicht ausbluten.

Gerd Flick erklärte, er verstehe, wenn Leute Verkehrsbelastung und Lärm im Altort nicht ertragen wollen. Man solle ihnen daher auch die Möglichkeit in Neubaugebieten eröffnen. Auf Nachfrage von Martin Kaufmann erklärte Thoma, man schreibe Besitzer freier privater Baugrundstücke in der Marktgemeinde regelmäßig an und rege Bebauung oder Verkauf an. Die alternative Möglichkeit, eine Grundsteuer C auf unbebaute Baugrundstücke zu erheben, habe der Gemeinderat einst abgelehnt. Hinsichtlich Kaufmanns Frage, ob man bei der Vergabe gemeindlicher Bauplätze Einwohner der Marktgemeinde bevorzugen könnte, antwortete Günter Kohrmann, dies sei bei der Erschließung der Bauflächen in Röttbach diskutiert worden. Dagegen sprächen jedoch rechtliche Aspekte.

Nicht umsetzen konnte man den Wunsch eines Grundstücksbesitzers einer Fläche im Bereich des Schulbachwegs in Wiebelbach. Dieser wollte das Grundstück bebauen. Es befindet sich jedoch derzeit im Außenbereich, ein Bauantrag wäre damit nicht genehmigungsfähig.

Als rechtliche Grundlage für eine Genehmigung wäre der Erlass einer Einbeziehungssatzung nötig. Um diese beschließen zu können, müssten jedoch auch die umliegenden Grundstücksbesitzer Interesse an einer Bebauung haben. Dies sei nicht der Fall.

Grundsätzlich sprach sich der Gemeinderat mit einer Gegenstimme für die Anschaffung und das ganzjährige Aufstellen eines Traditionsmaibaums aus Aluminium im Fürstin-Wanda-Park aus. Dieser soll einen Fußdurchmesser von 3,50 Meter und eine Höhe von etwa 18 Metern haben. Die Tafeln für die Zunftschilder sind bereits vorhanden.

Der Aluminium-Baum soll den bisherigen echten Traditionsbaum ersetzen. Einen entsprechenden Antrag hatten die Freiwillige Feuerwehr und die Faschingsgesellschaft Kreuzwertheim gestellt, die sich bisher um den natürlichen Traditionsbaum kümmerten.

Begründet wurde dies vor allem damit, dass sich inzwischen keine Freiwilligen mehr aus den Vereinen finden. Außerdem steht für 2022 kein hergerichteter Baum zur Verfügung. Die nötigen Arbeiten können auch nicht von der Gemeinde übernommen werden. Nach dem Beschluss des Gemeinderats wird nun seitens der Verwaltung geprüft, welche Kosten anfallen. Auf Basis dieser Zahlen wird das Gremium dann endgültig über eine Anschaffung entscheiden. bdg