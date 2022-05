Marktheidenfeld. Unter dem Titel „Café Sehnsucht – geliebt, gelacht, gelitten“ findet am Mittwoch, 22. Juni, im Innenhof des Marktheidenfelder Franck-Hauses eine Hommage an jüdische Künstlerinnen und Künstler statt. Beginn: 19 Uhr.

Anlässlich des Jubiläumsjahrs „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ gestaltet Silvia Kirchhof mit unvergleichlicher Altstimme und nostalgischem Timbre im Duo mit Achim Hofmann am Piano eine Hommage an vergessene jüdische Künstlerinnen und Künstler.

Silvia Kirchhof und Achim Hofmann gastieren. © Chernoisikow

Mit Gesang und Gedichten werden verschiedene Werke jüdischer Künstler in Erinnerung gebracht und ein Umriss der damaligen Lebensumstände aufgezeigt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Festsaal des Franck-Hauses statt. Karten können bei der VHS Marktheidenfeld, Telefon 09391/ 9181996, E-Mail: vhs@vhs-marktheidenfeld.de oder im Internet unter www.vhs-marktheidenfeld.de reserviert werden.

