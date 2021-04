Geldbörse geklaut und weggeworfen

Kreuzwertheim. Zum Diebstahl einer Geldbörse kam es am Dienstag, gegen 15 Uhr, in einem Discounter in der Lengfurter Straße.

Die Kundin hatte ihren Geldbeutel während des Einkaufs auf einem Warenkorb abgelegt. Erst an der Kasse beim Bezahlen bemerkte sie, dass ihre Geldbörse fehlt und sie diese offensichtlich hatte liegen lassen. Trotz sofortiger Suche war das Portemonnaie nicht mehr auffindbar. Von Zeugen erfuhr die Frau, dass wohl eine andere unbekannte Frau den Geldbeutel an sich genommen und das Geschäft eilig verlassen habe.

Die Frau wird von Zeugen wie folgt beschrieben: schlanke Figur, etwa 160 bis 165 cm groß, schwarze lange Haare zum Zopf gebunden, große Ohrringe, bekleidet war sie mit einem weißen Oberteil und Jeans.

In der Geldbörse der Geschädigten befanden sich laut Polizeimitteilung neben Bargeld, Führerschein und einer EC-Karte auch persönliche Dokumente. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 250 Euro.

Noch am Abend wurde der Polizei mitgeteilt, dass der Geldbeutel (ohne Bargeld) in einem benachbarten Verbrauchermarkt gefunden wurde. pol