Geldbörse aus Handtasche geklaut

Kreuzwertheim. Zu einem Geldbörsendiebstahl kam es am Montag gegen 9.30 Uhr in einem Discounter in der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim.

An Einkaufswagen gehängt

Eine Kundin hängte ihre Lederhandtasche während des Einkaufs an einen Einkaufswagen. In der Tasche befand sich ihr Geldbeutel. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die Frau dann das Fehlen ihrer Geldbörse.

In dieser befanden sich nach Angaben der Polizei neben Bargeld eine Scheck- und eine Versicherungskarte sowie der Personalausweis und der Führerschein der Geschädigten.