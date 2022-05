Gegen Festnahme gewehrt

Marktheidenfeld. In Streit gerieten eine 23-jährige und ihr 38-jähriger Freund, beide aus Marktheidenfeld, am Samstagabend gegen 21.30 Uhr im Auto der Frau, das in der Rathaustiefgarage stand. Dabei bemächtigte sich der Mann des Fahrzeugschlüssels und warf die Frau aus dem Auto.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geflüchtet

Er flüchtete anschließend mit dem VW Up durch die geschlossene Schranke der Tiefgarage und fuhr davon.

Bei der Fahndung fand die Polizei das Fahrzeug in Erlenbach verlassen auf. Der Mann, der betrunken und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, konnte schließlich durch eine Streife der Polizeiinspektion (PI) Marktheidenfeld in seiner Wohnung festgenommen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ausnüchterung in der Zelle

Bei seiner Festnahme leistete er heftigen Widerstand. Er wurde in einer Zelle der der PI untergebracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen und seiner Ausnüchterung erfolgte am Sonntagmorgen seine Entlassung.

Bei den Widerstandshandlungen wurde der Mann leicht verletzt, die Polizeibeamten blieben unverletzt. Am Auto der Frau und an der Schranke der Tiefgarage entstand ein Sachschaden von zirka 5500 Euro.

Mehrere Anzeigen

Den Mann erwartet nun neben Strafanzeigen wegen verschiedener Verkehrsdelikte auch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Da in seiner Wohnung zudem eine kleine Menge Betäubungsmittel gefunden wurde, gibt es für den 38-Jährigen noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. pol