Marktheidenfeld. In Streit geriet eine Gruppe Jugendlicher mit einem 17-Jährigen am Dienstag gegen 19.30 Uhr am Marktheidenfelder Busbahnhof. Dabei wurde der junge Mann von den anderen festgehalten und in den Bauch geschlagen. Ein Busfahrer kam zur Hilfe, woraufhin die Jugendlichen vor dem Eintreffen der Polizei verschwanden. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

