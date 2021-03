Kreuzwertheim. „Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft alle hart getroffen – und trifft sie immer noch. Viele haben einen geliebten Menschen verloren.

Doch die Pandemie bedeutet nicht nur den Verlust von Mitmenschen. Krankheit, Belastungen im Arbeitsumfeld oder der Familie, die ständige Ungewissheit und bis auf das Nötigste reduzierte Kontakte verlangen jedem Einzelnen seit Monaten sehr viel ab.“

Gedenktag ab Mittwoch

Das schreibt das Landratsamt Main-Spessart und kündigt für Mittwoch, 24. März, einen Gedenktag an: „Zusammen mit dem Hospizverein Main-Spessart möchte Landrätin Sabine Sitter einen Rahmen schaffen, den Menschen zu gedenken, die von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen wurden. Daher steht im Landkreis der 24. März unter dem Thema Abschied nehmen. Trösten. Trauern.“, heißt es in der Mitteilung weiter. In Kreuzwertheim fand bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats eine Schweigeminute statt, um den Opfern der Pandemie zu gedenken.

Er sei auf die Toten ebenso eingegangen wie auf Menschen, die von einer Infektion und deren Spätfolgen betroffen sind, berichtet Bürgermeister Klaus Thoma. „Gleichzeitig habe ich Pflegekräften, Ärzten und Apothekern gedankt, die dafür sorgen, dass die Pandemie handhabbar bleibt“, fügt er hinzu. „Und ich habe einen hoffnungsvollen Ausblick auf die Zukunft gegeben: Wir dürfen nicht resignieren.“ Ebenso handhabten es Hasloch und Schollbrunn, sagt Thoma.

Am Sonntag, 18. April, will die Marktgemeinde die Fahnen auf Halbmast setzen. Dann wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Gedenkfeier in Berlin mit der Staatsspitze und Hinterbliebenen an die Opfern der Corona-Pandemie erinnern. eli/pm