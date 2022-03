Fußgänger hält Autos auf A 3 an

Marktheidenfeld. Ein Fußgänger hat am Montag gegen 8 Uhr Fahrzeuge auf der A 3 angehalten. Ein 47-Jähriger musste bis zum Stillstand abbremsen. Anschließend lief der 32-Jährige über den Passat und verbeulte das Dach. Der Mann hatte sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Der 32-Jährige konnte von zufällig vorbeifahrenden Mitarbeitern der Autobahnmeisterei von der Fahrbahn gebracht und festgehalten werden. Hierbei setzte sich der Beschuldigte zur Wehr, wodurch sich die Zeugen leichte Verletzungen zuzogen. Eine Streife der Verkehrspolizei nahm den Mann zunächst vorläufig fest. Er befindet sich inzwischen in einem Bezirkskrankenhaus. Warum der Mann das Auto angehalten hat, ist Teil der Ermittlungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Verkehrspolizei unter Telefon 06021/857-2530 melden. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2