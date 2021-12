Für Kinder in Nordghana eingesetzt und gespendet

Kreuzwertheim. Jedes Jahr besuchte Gertrud Schauber vom Verein Paul die Grundschule in Kreuzwertheim und berichtete vom Leben der Kinder im sehr armen Nordghana, nahe der Sahelzone. In Corona-Zeiten war das nicht möglich. Aber die Religionslehrerin Ulrike Donadio war erstaunt, was die Kinder nach zwei Jahren noch in lebhafter Erinnerung von den Fotos hatten, die Gertrud Schauber vor Ort beim Besuch ihrer Tochter Almuth gemacht hatte, die für den Deutschen Entwicklungsdienst dort gearbeitet hat.

Vor einem Monat war sie nochmal zu einer kurzen Begegnung in der Schule, die Kinder hatten viele Fragen. Und dann machten sie sich an die Arbeit...

Die Kinder waren total engagiert und sammelten auch in den anderen Klassen, unterstützt sicher von Eltern und Großeltern, für Schultafeln aus alten Lkw-Reifen. Auf der einen Seite sind das ABC und die Zahlen aufgedruckt – auf der Rückseite kann man mit Kreide schreiben lernen, denn Papier gibt es nicht.

Mit großer Freude und sichtbarem Stolz überreichten die Kinder Ulla Finger und Gertrud Schauber vier Sammeldosen mit insgesamt 408 Euro – der Dank war ihnen gewiss. Den Kindern gab Schauber noch diese Lebensweisheit mit: Willst du glücklich sein im Leben - trage bei zu andrer Glück - denn die Freude, die wir geben - kehrt ins eigne Herz zurück. gs

