Für die Marktgemeinde viel erreicht

„Sie gibt nicht auf und lässt sich nicht verbiegen“: So beschreiben Wegbegleiter die ehemalige Bürgermeisterin der Marktgemeinde Kreuzwertheim. Am Sonntag feierte Christa Schoenberg ihren 90. Geburtstag.

Kreuzwertheim. Eigentlich war für Christa Schoenberg ein großer Empfang in der Dreschhalle vorgesehen. Coronabedingt wurde er abgesagt. Dafür organisierte die Marktgemeinde einem kleinen Empfang im Freien vor dem Haus der Jubilarin. Außerdem spendet die Kommune im Namen der Jubilarin 1000 Euro an die Flutopfer im Ahrtal.

Zu den Gratulanten am Sonntag gehörten neben Bürgermeister Klaus Thoma auch Altbürgermeister Horst Fuhrmann und Vertreter der Feuerwehr sowie der Posaunenchor. Beginnend mit dem klassischen „Happy Birthday“ erfreute Letzterer mit fünf Liedern die Jubilarin und ihre Besucher. Die Feuerwehr sorgte mit Fackellicht für einen würdigen Rahmen.

Der Bürgermeister gratulierte Schoenberg zu ihrem 90. Geburtstag. Sie wurde 1931 geboren. „Für uns ist unvorstellbar, was damals war“, betonte Thoma. Sie habe das Ende der Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus’, den Zweiten Weltkrieg und den Verlust der Heimat erlebt. Zwölf Jahre lang, vom 1. April 1984 bis 30. April 1996, bekleidete sie das Amt der Bürgermeisterin der Marktgemeinde Kreuzwertheim. Zuvor fungierte sie sechs Jahre lang als Gemeinderätin.

Man könne Christa Schoenberg als „Baubürgermeisterin“ bezeichnen, verwies Thoma auf die zahlreichen Infrastrukturprojekte während ihrer Amtszeit. „Zentrale Abwasserbeseitigung in den Ortschaften, Neubau Kläranlage, Sanierung Wasserversorgung, Erschließung neuer Brunnen, Aufnahme Altort in das Städtebauförderprogramm, Ortskernsanierungen in allen Ortsteilen“, zählte er auf. Weiterhin seien neue Wohngebiete entstanden und das Gewerbegebiet Wiebelbach erweitert worden.

Thoma: „Mit dem Bau der zweiten Mainbrücke wurde damals die Voraussetzung für die Umgehungsstraße geschaffen.“ Außerdem habe man die Planungen zur Verlegung der Staatsstraße 2315 forciert. Auch die Sanierung der Alten Schule sei man angegangen. „Es ist unglaublich, was geleistet wurde. Wir profitieren heute noch davon.“ In Würdigung ihrer besonderen Verdienste wurde Schoenberg 2006 zur „Altbürgermeisterin“ ernannt.

Wie der Bürgermeister betonte, haben Rathausmitarbeiter, die noch mit der Jubilarin zusammengearbeitet, berichtet, dass Christa Schoenberg kompromissbereit und immer für gute Lösungsvorschläge offen gewesen sei. Sie sei fleißig, zielstrebig und zupackend, habe ein enormes Verhandlungsgeschick und sei eine sehr kluge Strategin. Sie habe sich nicht verbiegen lassen und nicht aufgegeben. Außerdem sei sie weltoffen mit großem Herz. Sie habe ein phänomenales Gedächtnis und sei eine „Enzyklopädie des Gemeindegeschehens“ in den 1980er und 90er Jahren.

Christa Schoenberg stellte fest: „Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinen Mitarbeitern, und sie machten sehr gute Vorschläge.“ Auch für die heutigen Politiker gelte: „Die sollten halt mal die Leute fragen.“

Thoma lobte weiter: „Die Jubilarin ist bis heute mit Herzblut immer dabei.“ Er überbrachte ihr die Grüße und Glückwünsche von Gemeinderat und Marktgemeinde und überreichte ihr Geschenke, darunter auch ein Gemälde der Kreuzwertheimer Kirche.

Altbürgermeister Horst Fuhrmann dankte der Jubilarin für alles, was sie ihm für sein Amt mit auf den Weg gegeben hatte sowie für ihre Leistung für die Marktgemeinde Kreuzwertheim.

Christa Schoenberg dankte allen Gratulanten sowie ihren Wegbegleitern: „Sie haben alle dazu beigetragen, dass Kreuzwertheim zur Heimat wurde und ich nicht zurück nach Thüringen wollte.“ Auf Thomas Wunsch, sie möge weiterhin „geistig beweglich“ bleiben“, erwiderte die 90-Jährige: „Das sagen sie mal dem lieben Gott.“

Im Namen des Posaunenchors gratulierte dessen Leiter Rainer Lange. Und „da Kreuzwertheim etwa zur Hälfte evangelisch und katholisch ist“, stimmten die Musiker mit „Großer Gott wir loben dich“ ein ökumenisches Lied an. Dabei sangen die Anwesenden mit.

Den besten Wünschen zum 90. Geburtstag schließen sich auch die Fränkischen Nachrichten an.