Führung: „Der Fischer un sei Fraa“

Marktheidenfeld. „Der Fischer un sei Fraa“ laden am Samstag, 3. Juli, zu einem amüsanten Rundgang durch ihr „Hädefeld“ ein. Bei einem Streifzug am Main entlang und durch die Gassen der Altstadt werden die Gäste dabei in das Marktheidenfeld um 1850 zurückversetzt. „Der Fischer un sei Fraa“ erzählen Geschichten und geben einen Einblick in das Leben einer Zunft-Familie am Main und das Leben mit dem Main in der Mitte des 19. Jahrhunderts: hintergründig und unterhaltsam, ernst und heiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Treffpunkt ist um 10.30 Uhr beim Biergarten am Mainkai. Für Erwachsene fällt ein Beitrag an, Kinder sind frei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Teilnahme ist die Anmeldung in der Touristinformation bis einen Tag vor der Führung erforderlich unter Telefon 09391/5035414 oder an tourismus@marktheidenfeld.de per E-Mail. pm