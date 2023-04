Freizeitbus macht in Hasloch und Kreuzwertheim Station

Kreuzwertheim/Hasloch. „Der Main-SpessartSprinter“ startet am 29. April in die fünfte Saison. Der Freizeitbus mit Anhänger kann bis zu 16 Fahrräder transportieren und ist bis zum 3. Oktober an Wochenenden und Feiertagen unterwegs.

Der Bus verbindet Lohr am Main mit Hasloch im äußersten Südwesten des Main-Spessart-Kreises. Haltepunkte sind dabei unter anderem Marktheidenfeld, Lengfurt, Trennfeld, Rettersheim und Kreuzwertheim. Wanderfreunde können den „Main-SpessartSprinter“ nutzen, um den Main-Wanderweg zwischen Lohr am Main und Kreuzwertheim in Etappen zu erwandern und bequem mit dem Bus zum Ausgangsort zurückfahren.

Wie es in der Mitteilung des Landratsamts weiter heißt, ist der „Main-SpessartSprinter“ eine von drei Freizeitlinien im Verkehrsverbund Mainfranken (VVM). Diese sind miteinander verknüpft. So erreichen die Fahrgäste in Marktheidenfeld den „Wein&WiesenSprinter“, der sie über Würzburg bis zur Mainschleife bringt.

In Würzburg besteht Anschluss an den „MaintalSprinter“, der Erlabrunn über Würzburg und Ochsenfurt mit Röttingen im Taubertal verbindet.

Fahrgäste zahlen nach Angaben der Verantwortlichen den normalen VVM-Tarif, die Fahrräder werden kostenlos transportiert. Ab Mai gilt auch das Deutschlandticket in allen Freizeitbussen im Verbund.