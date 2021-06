Frau überschlägt sich mit Auto

Lengfurt. Aus bislang unbekannter Ursache hat sich am Donnerstag in der Friedrich-Kirchhoff-Straße ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignet. Eine 63-jährige fuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem Wagen ortsauswärtiger Richtung. Dabei geriet sie ohne Fremdeinwirkung so weit nach links, dass sie einen geparkten Skoda touchierte, dadurch abhob, im Flug einen dahinter stehenden BMW streifte und auf dem Dach zum Liegen kam.

Ersthelfer bargen die Frau aus ihrem Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in die Uni-Klinik Würzburg. Zur Klärung der Unfallursache wurde bei ihr eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro. Die Feuerwehren aus Lengfurt und den umliegenden Gemeinden waren vor Ort. Die Kreisstraße MSP 36 war zwischen Lengfurt und der Bundesstraße 8 bei Erlenbach für rund 90 Minuten gesperrt. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Unfallermittlungen aufgenommen. pol