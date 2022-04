Franziska Bohlig überzeugte

Wertheim. Franziska Bohlig (7), Akkordeonschülerin der Musikschule Kreuzwertheim, erreichte beim „Jugend musiziert“-Regionalwettbewerb in der Altersgruppe 1a einen ersten Preis. Der Wettbewerb fand in digitaler Form statt.

Schon in den ersten Unterrichtsstunden im September erkannte ihre Akkordeonlehrerin Theresa Bauer Talent und Potenzial der jungen Schülerin. In Absprache mit Franziskas Eltern wurde die junge Akkordeonistin bereits zwei Monate später zum Wettbewerb angemeldet. Nach weiteren zwei Monaten wurde ein Video erstellt und bei der Fachjury in Würzburg eingereicht. „Ein bisschen anstrengend war es schon“, so Franziska, aber umso größer war die Freude, als das Ergebnis bekannt wurde.

Das Bild zeigt Franziska Bohlig mit ihrer Musiklehrerin Theresa Bauer. © Sitterli

Die Vorstandvorsitzende vom Musizierkreis Kreuzwertheim, Silvia Klee, und Musikschulleiter Kurt Sitterli freuen sich mit ihr über das Ergebnis. ks

