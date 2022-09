Fragile und kühne Konstruktionen

Marktheidenfeld. Die Künstler Walter Bausenwein aus Estenfeld und Kurt Grimm aus Kleinrinderfeld zeigen ab Samstag, 10. September, im Marktheidenfelder Franck-Haus ihre Werke in der ihre Ausstellung „Bilder/Objekte/Skulpturen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Schwerpunkt der Schau bilden bei Walter Bausenwein die fragilen Tableaus aus den Kokons geschlüpfter Seidenspinnerschmetterlinge. In klarer Anordnung erinnern die faszinierenden zarten Reliefs an die Entstehung der Seide, die in ihrer Symbolik seit alter Zeit mit den Mysterien von Tod und Auferstehung verbunden ist.

Wandlung

Bei der Ausstellung „Bilder/Objekte/Skulpturen“ ist ab Samstag, 10. September, im Franck-Haus in Marktheidenfeld auch Walter Bausenweins Bild „Blauer Brief“ zu sehen. © Walter Bausenwein

Kokons sind Zurückgelassenes und Aufgefundenes. Als Verkörperung von Wandlung und Veränderung steht der Kokon. Alles unterliegt dem ewigen Kreislauf des Erneuerns, Veränderns und Vergehens.

Mehr zum Thema In der Stadthalle Plattform der Kreativität Mehr erfahren

„Meist arbeite ich nicht mit einer bestimmten lntention, mit einer klar definierten Absicht, was ich mit meinen Bildern erreichen will, sondern intuitiv. Ich möchte keine Botschaft produzieren“, erklärt Walter Bausenwein zu seinen Werken.

„Eisen ist für mich ein absolut ehrliches Material, das bestens geeignet ist, meine Formen in größeren Dimensionen umzusetzen und sie ausdrucksvoller gestalten zu können“, betont Kurt Grimm.

Leichtigkeit

„Kühne Konstruktionen auf kleinster Standfläche ruhen lassen, große Masse und schwerem Gewicht Leichtigkeit zu verleihen, das reizt mich als Künstler“, so der Kleinrinderfelder.

Die Schau „Bilder/Objekte/Skulpturen“ ist im Marktheidenfelder Franck-Haus vom 10. September bis 23. Oktober im rückwärtigen Ausstellungsbereich zu sehen.

Geöffnet ist die Ausstellung mittwochs bis samstags von 14 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen erteilen die Verantwortlichen unter Telefon 09391/ 81785, die auch per E-Mail an franck-haus@marktheidenfeld.de erreichbar sind.