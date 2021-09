Folgenreicher Unfall auf der MSP 31

Hasloch. Auf der Kreisstraße MSP 31 Richtung Hasloch kam es am Diensttag, 7. September, zu einem folgenreichen Zusammenstoß zwischen einem Pkw mit Anhänger und einem entgegenkommenden Motorrad. Gegen 18 Uhr befuhr der Fahrer eines Peugeot mit Anhänger die Kreisstraße talwärts von Michelrieth kommend in Richtung Fechermühle. Auf der stark abschüssigen Strecke brach plötzlich der mit Steinplatten beladene Anhänger aus. Dadurch wurde das Gespann nach rechts auf das Bankett gedrückt, geriet dann außer Kontrolle und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem Motorradfahrer, der in Richtung Michelrieth unterwegs war. Der Motorradfahrer trug bei dem Zusammenstoß zahlreiche Brüche an Armen und Beinen davon. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es wird geprüft, ob der Anhänger überladen war oder die Ladung mangelhaft gesichert wurde. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich nach ersten Schätzungen der Polizei an den beiden beteiligten Fahrzeugen auf rund 20 000 Euro.

