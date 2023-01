Förderung beantragen

Main-Spessart-Kreis. Die Anträge für die Vereinspauschale zur Förderung der Sport- und Schützenvereine im Landkreis können ab sofort beim Landratsamt Main-Spessart gestellt werden. Mit dem Antrag auf die staatliche Sportförderung ist gleichzeitig der Antrag auf die freiwilligen Leistungen des Landkreises Main-Spessart zur Jugendsportförderung verbunden. Die Antragsfrist endet am 1. März.

Mit den unterschriebenen Anträgen sind auch die Übungsleiterausweise im Original sowie eine Kopie der Jahresmitgliedermeldung an den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) vorzulegen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Antrag per E-Mail als PDF-Anhang einzureichen. In diesem Fall muss für jede vorgelegte Übungsleiterlizenz eine „Erklärung zur Einreichung von Lizenzen“ vorgelegt werden, betonen die Verantwortlichen.

Die Vordrucke sowie weitere Informationen sind im Internet unter www.mainspessart.de unter Service-Leistungen von A - Z „Sport, Beantragung einer Vereinspauschale“ zu finden und können am PC ausgefüllt werden. Kurzlink: Landkreis Main Spessart | Serviceleistungen A-Z (main-spessart.de).