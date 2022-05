Flüchtender wehrte sich gegen Festnahme

Marktheidenfeld. In Streit gerieten eine 23-jährige und ihr 38-jähriger Freund am Samstagabend gegen 21.30 Uhr im Auto der Frau, das in der Marktheidenfelder Rathaustiefgarage stand. Dabei bemächtigte sich der Mann des Fahrzeugschlüssels und warf die Frau aus dem Auto. Er flüchtete dann mit dem VW Up durch die geschlossene Schranke der Tiefgarage und fuhr davon. Als ihn die Polizei später entdeckte, leistete er bei seiner Festnahme heftigen Widerstand. Der Mann war betrunken und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

