Filigrane Scherenschnitt-Kunst in Schloss Homburg

Homburg. Eine Ausstellung mit einem kleinen musikalischen Intermezzo findet in Schloss Homburg am Main statt: Am Samstag, 5. November, und am Sonntag 6. November ist jeweils von 15 bis 18.30 Uhr die Schau „Am Wegesrand“ mitWerken der Scherenschnitt-Künstlerin Ingrid Dietz zu sehen. Gegen 17 Uhr spielt Michael Günther auf den musealen Cembali und Fortepianos der Homburger Sammlung.

Ingrid Dietz wuchs im Egerland auf und kam 1945 nach Eberbach am Neckar. Mit ihren Geschwistern wurde sie von ihrem Vater, der als Holzbildhauer tätig war, schon früh künstlerisch angeleitet. Sie wandte sich besonders dem klassischen Scherenschnitt zu.

Werke der Scherenschnitt-Künstlerin Ingrid Dietz werden im Schoss Homburg am Main ausgestellt. © Bild Ingrid Dietz:

Durch ihre Liebe zur Natur gilt ihr Interesse vor allem den kleinen, unbeachteten Lebewesen, den Käfern, Libellen, Schmetterlingen und Wildpflanzen. Die Künstlerin sieht sie als „Boten einer heilen Welt“.

So wurden sie ihre Motive, die sie virtuos darstellt. Auch die feinsten Bereiche werden nur mit der Schere geschnitten und stets aus einem einzigen Blatt.

Die Künstlerin wird Einblick in ihre Arbeit geben und ihre Schere zur Hand haben. Zahlreiche Scherenschnitt-Arbeiten werden in der Ausstellung präsentiert und können auch erworben werden.

Der Eintritt zur Ausstellung und zum musikalischen Intermezzo ist frei. Platzreservierungen zu dem kleinen Konzert um 17 Uhr sind per E-Mail an info@clavier-am-main.de oder unter Telefon 09395/997811 möglich.