Feuer auf Ladefläche von Müllfahrzeug

Kreuzwertheim. Der Fahrer eines Müllfahrzeuges stellte am Samstagnachmittag in der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim fest, dass Rauch aus seinem Laderaum aufstieg. Um Schlimmeres zu verhindern, fuhr der Fahrer auf einen Schotterweg und lud die geladenen Blechdosen dort ab. Das entstandene kleine Feuer wurde im Anschluss durch die Feuerwehr Kreuzwertheim, die mit 15 Mann im Einsatz war, gelöscht. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Lkw entstand kein Sachschaden. Wie sich die Ladung entzünden konnte, ist bislang unklar.

