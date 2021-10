Familienstreit eskaliert - Junge eingewiesen

Kreuzwertheim. Der Streit um eine zu laute Musikbox führte am Samstagabend schließlich zur Zwangseinweisung eines Kindes in eine Einrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Würzburg. Ein Zehnjähriger bedrohte nach Polizeiangaben nicht nur alle anwesenden Familienangehörigen mit einer Softair-Pistole. Er ging außerdem mit einem Cuttermesser in aggressiver Weise gegen eine seiner Cousinen vor und trat schließlich seiner Mutter, welche zu diesem Zeitpunkt ein Geschwisterchen des Jungen auf dem Arm hielt, in den Bauch.

