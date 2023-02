Falschen Prüfling in Karlstadt entdeckt

Karlstadt. Einem TÜV-Prüfer fiel bei einer Führerscheinprüfung in den TÜV-Räumen in Karlstadt am Montag auf, dass das Aussehen eines Prüflings nicht zu dem vorgelegten Ausweis passte. Er verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Durchsuchung des 43-jährigen Mannes, der sich für einen 41-jährigen Führerscheinanwärter ausgegeben hatte, fanden die Beamten dessen richtige Ausweispapiere. Der eigentliche Führerscheinanwärter wurde anschließend in der näheren Umgebung als Beifahrer in einem parkenden Auto erkannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1