Fahrer aus sinkendem Auto gerettet

Karlstadt. Aufgrund eines Fahrfehlers ist am Sonntagmorgen ein BMW bei Karlstadt in den Main gerollt. Zwei Ersthelfer konnten den Fahrer noch rechtzeitig aus seinem Auto befreien, bevor der Wagen vollständig im Wasser versank. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Gegen 9.30 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung, dass ein BMW am Mainparkplatz in den Main gerollt ist. Neben Einsatzkräften der Polizei machten sich auch die Feuerwehr Karlstadt inklusive ihrer Taucherstaffel, die Wasserwacht, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber auf den Weg zum Einsatzort. Das Fahrzeug trieb währenddessen mit dem 83-jährigen Fahrer in Richtung Gemünden ab. Zum Glück blieb es nach rund 150 Metern an einem Stein der „Entenbucht“ hängen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits zwei Lebenspartner im Alter von 52 und 43 Jahren aus Karlstadt den Fahrer aus seinem Auto befreit und gerettet. Beide Ersthelfer, die bei ihrem selbstlosen Rettungseinsatz unverletzt blieben, begaben sich geistesgegenwärtig in den Main.

Während die Frau die Fahrertür öffnete, rettete der Mann den Fahrer aus seinem Auto. Anschließend brachten sie den Rentner unverletzt an das Ufer. Der BMW versank zwischenzeitlich vollständig im Main.

Tauchern der Feuerwehr Karlstadt gelang es schließlich, den Wagen zu sichern, sodass dieser wieder aus dem Fluss geborgen werden konnte. Die Schifffahrt musste während der Bergungsmaßnahmen kurzzeitig eingestellt werden. Zum Auslaufen von Betriebsstoffen kam es nicht. Zur Sicherheit wurde eine Ölsperre eingerichtet. Gründe, die zum Fahrfehler geführt haben, sind noch Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Karlstadt. pol