Exotische Tänze zu Saxofon- und Flötenmusik

Kreuzwertheim. Exotische Tänze vor zauberhafter Kulisse – das erlebten die Besucher der dritten „Sommerserenade“ vergangenen Freitag im Garten der evangelischen Kirche in Kreuzwertheim. Mit indischem Tanz und Improvisationen am Tenorsaxophon und indischer Flöte entführten Agnes Renner und Dirk Rumig die Teilnehmer der Andacht in die ferne Welt des Orients. Inmitten der blumigen Gartenpracht entstanden im Wechsel mit Lesungen aus dem Hohelied der Liebe Geschichten von Liebe und Sehnsucht, von Werden und Vergehen, die zum Träumen angeregt haben. Die Spenden der Andacht kamen den Künstlern zugute. Am Freitag wird uns Dirk Rumig in Begleitung von Martin Poth in die klassische Welt der Karinetten und Flöten entführen. pm

AdUnit urban-intext1