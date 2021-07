Erneut Sonderimpfaktion

Main-Spessart-Kreis. Bereits vergangenen Samstag fand eine Sonderimpfaktion mit dem Impfstoff Johnson & Johnson im Impfzentrum Lohr statt. Laut Landratsamt Main-Spesart konnten nicht alle der vorhandenen 550 Impfdosen verabreicht werden. Lediglich rund 300 Personen nutzten das Angebot. Man sei mit dem Ergebnis dennoch zufrieden, hieß es aus dem Landratsamt.

Die verlangsamte Kampagne liege an einem Mangel an Impfwilligen. Man wolle daher nochmals versuchen, die Impfquote im Landkreis zu erhöhen und den Zugang zur Impfung zu erleichtern. Das Impfzentrum in Lohr werde daher am Samstag, 17. Juli, von 9.15 bis 12.30 Uhr neben dem normalen Betrieb Erstimpfungen für alle Personen ab 16 Jahren anbieten, die in diesem Zeitraum dort erscheinen.

Es ist weder eine Anmeldung noch eine Registrierung erforderlich, es werden alle vorhandenen Impfstoffe (AstraZeneca, Biontec, Moderna, Johnson&Johnson) verimpft. Die Impfstoffe seien ausnahmsweise frei wählbar.

Hier sei besonders der Impfstoff von AstraZeneca zu erwähnen, bei diesem erfolgt die Zweitimpfung mit einem Biontec oder Moderna bereits nach vier Wochen. Mitzubringen sind demnach lediglich ein Ausweis und – sofern vorhanden – der Impfpass. lra

