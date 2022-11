Erfahrungsaustausch stand im Fokus

Kreuzwertheim. Beim siebten Wirtschafsforum Kreuzwertheim kamen vor kurzem über 40 Teilnehmer aus 14 Unternehmen, Verwaltung und Gemeinderat zusammen um sich auszutauschen.

Ziel des Wirtschaftsforums ist der Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zwischen Politik und Wirtschaft. Das diesjährige Forum fand im Schloss Kreuzwertheim und der Spessartbrauerei statt. Bei beiden hatte es im Sommer letzten Jahres einen Führungswechsel gegeben. Das letzte Forum fand 2019 statt, weitere mussten wegen der Pandemie verschoben werden.

Bürgermeister Klaus Thoma erklärte in seiner Rede, Kreuzwertheim sei eine hervorragender, leistungsstarker Wirtschaftsstandort und eine wirtschaftlich starke Steuerkraftgemeinde. „In ihr sind weltweit agierende Firmen genauso vertreten, wie zahlreiche mittelständische Firmen und Handwerksbetriebe sowie eine ausgeprägte Handel- und Dienstleistungsbranche.“ Weitere Besonderheit sei die Brauerei im Ort. Alleinstellungsmerkmal sei das Schloss.

Enorme Herausforderungen

Unternehmen ständen heute vor enormen Herausforderungen, betonte er. Er verwies auf Rahmenbedingen, die so schwierig wie nie in den letzten Jahrzehnten seien. Beispielhaft nannte er Materialengpässen, Inflationsschub, Energiekrise und Krieg in der Ukraine. „Dies wirkt sich auch auf unseren Wirtschaftraum aus.“ Die Geschäftserwartungen seien zuletzt etwas weniger pessimistisch. Mitverantwortlich dafür seien der fiskalische Abwehrschirm der Bundesregierung und die verringerte Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage.

In den Räumen des Schlosses des Fürstenhauses Löwenstein-Wertheim-Freudenberg ging Thoma auf die Historie der fürstlich-Löwenstein-Wertheim-Freudenberg‘sche Verwaltung und des Schlosses selbst ein. Seit 1736 präge das Schloss das Ortsbild der Marktgemeinde. Ursprünglich sei es Witwensitz für Gräfin Amöna zu Löwenstein gewesen. Er ging auf die lange Ahnenreihe ein. Das Haus Löwenstein-Wertheim gehe zurück auf Graf Ludwig von Löwenstein (1463-1524), ab 1931 lebten Fürst Udo und Fürstin Margarete im Schloss, ab 1980 Alfred-Ernst Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg. Ab 2010 habe Ludwig Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg mit seiner Gemahlin Elisabeth Fürstin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg die Geschäfte geführt. Am 1. Juli 2021 habe ihr Sohn Ludwig die Geschäfte übernommen.

Ludwig Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg ging auf die Schwerpunkte der unternehmerischen Tätigkeit des Fürstenhauses ein. Man setze auf eine Unternehmensphilosophie mit den drei Standbeinen Immobilien, Forstbetrieb und Landwirtschaft. Weitere Geschäftsbereiche seien unter anderem Unternehmensbeteiligungen und der Waldfriedhof. Enormes Potential sah er durch neue Geschäftsfelder im Bereich der Energiewende, des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes. Dazu zählte er die Gewinnung von grünem Strom durch Windenergie und Freiflächen-Fotovoltaik, sowie aus nachwachsenden Rohstoff Holz. „Das Haus Löwenstein-Wertheim-Freudenberg verfolgt seit jeher eine Familien- und Unternehmensphilosophie, die auf langfristigem Denken und Handeln basiert und orientiert sich an Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung sowie an ethischen Standards“, betonte er. Zu den einzelnen Bereichen der fürstlichen Unternehmen referierten der staatlich geprüfte Forsttechniker Matthias Kremer (Beförsterung und Holzkontor der Firma Boscor Gruppe), Artur Stang, Amtsleiter für Liegenschaften beim Unternehmen, und Dietholf Schröder, Dekan Waldfriedhof „Trauberg“ Esselbach.

Anschließend besuchten die Teilnehmer des Wirtschaftsforums die Spessart Brauerei. Thoma ging dort auf deren Geschichte ein. Ursprung der Brauerei sei 1741 das Gasthaus „Goldener Löwe“ gewesen. 1809 habe Michael Junker die „Bierbrausteuerrechts-Urkunde“ erworben. Er erinnerte an die Gründung der heutigen Brauerei durch Johann Leonhard Lutz 1887. 1975 sei die Umfirmierung von Lutz-Brauerei zu Spessart-Brauerei erfolgt. Geführt worden sei diese 60 Jahre lang von Dr. Horst Müller, dem Enkel von Philipp Lutz.

„Im Juni 2021 erwarb Christian Meyer, Vorstand Oppmann-Sektkellerei das Unternehmen“, so Thoma. Neuer Geschäftsführer sei Friedrich Wilhelm. Dieser ging beim Rundgang auf die Ziele ein. Man wolle die Konkurrenzsituation im Wettbewerbsumfeld erkennen und für sich nutzbar machen sowie Marktsegmente neu ausloten und Marktnischen besetzen. Alleinstellungsmerkmal der Brauerei sei das „Räuberchen“. Weiter erklärte er: „Hier werden handwerklich unverwechselbare Biere von höchster Qualität und vielfältig im Geschmack gebraut.“ Man setze auf ehrliche Biere aus besten Zutaten aus der Region, fränkische Gerste und Hopfen aus Spalt. Das Moto sei „Heimat ist ein Gefühl und ein Geschmack. Bier braucht Heimat und die Heimat das Bier“