Der Gemeinderat Kreuzwertheim hat wichtige Meilensteine für Erhalt und Gestaltung der Marktgemeinde beschlossen.

Kreuzwertheim. Einstimmig billigte der Marktgemeinderat Kreuzwertheim in seiner Sitzung am Dienstag in der Dreschhalle das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) und die darin festgesetzten Handlungsempfehlungen. Außerdem wurde einstimmig die neue Satzung über

...