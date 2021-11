Einbruch in Einfamilienhaus

Marktheidenfeld. Bei der abendlichen Rückkehr in ihr Wohnhaus musste ein Marktheidenfelder Ehepaar am Samstag gegen 22.30 Uhr feststellen, dass sich jemand über ein Fenster im Obergeschoss Zutritt zu ihrem Zuhause verschafft hatte. Nach dem Durchwühlen einiger Zimmer wurden letztlich 100 Euro Bargeld aus einer Geldbörse entwendet. Zum relativ geringen Beuteschaden adieren sich noch gut 1000 Euro Sachschaden am aufgebrochenen Fenster.

Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise zur Tat, die sich am Samstag im Zeitraum zwischen 15.30 und 22.30 Uhr am Dillberg ereignet hat, nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Telefon 09391/98410 entgegen. pol