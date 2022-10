Einblicke in Welt der Wassertropfen

Marktheidenfeld. Einen besonderen Einblick in die Welt der Wassertropfen gewährt Ad van Wagensveld mit seiner „Tropfenfotografie“. Von Sonntag, 16. Oktober, bis Samstag, 19. November, präsentiert er in der Stadtbibliothek Marktheidenfeld eine Auswahl seiner faszinierenden Fotos.

Wenn ein Tropfen fällt, entstehen Figuren und Formen, die nur für einen Bruchteil von Sekunden existieren. Sie sind für das menschliche Auge weitgehend unsichtbar. Mit Hilfe der Fotografie gelingt es, diesen kurzen Moment sichtbar zu machen und festzuhalten. Die Ergebnisse sehen fast wie filigrane Glaskunst aus.

Die Anlage zur Erstellung der Fotografien wird beim Martini-Markt am Sonntag, 16. Oktober, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 5. November, von 11 bis 15 Uhr in der Stadtbibliothek aufgebaut. Zusammen mit dem Künstler können an diesen beiden Tagen die „Tropfenbilder“ live geschossen werden. Fotograf Ad van Wagensveld freut sich dann auch auf zahlreiche Nachfragen zu seinen Werken. stv