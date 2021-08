Ein weiterer Todesfall

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 25. August) 83 Personen mit dem Corona-Virus infiziert – sechs mehr als am Tag zuvor. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4898 positiv getestete Personen (plus zehn). Genesen sind davon 4599 Personen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 41,2 (Quelle: RKI) – am Vortag lag die Zahl bei 35,7.

Zwei Patienten in Klinik

Es gibt einen weiteren Todesfall zu beklagen. Die Person gehörte laut Landratsamt altersbedingt und aufgrund von Vorerkrankungen einer Risikogruppe an. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen steigt damit auf 216. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit zwei Covid-Patienten behandelt. Es befinden sich 116 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. lra