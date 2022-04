Ein Verein wird 100

Kreuzwertheim. Der TSV Kreuzwertheim feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Der Verein plant über das ganze Jahr verteilt verschiedene Events um dieses Jubiläum gebührend zu feiern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leider sind die geplanten Veranstaltungen im Januar und Februar pandemiebedingt ausgefallen und das für März angedachte Kabarett musste auf Mai verschoben werden.

Am Samstag, 23. April, geht es aber endlich los und das gleich im Doppelpack. Tagsüber findet im Brauereihof der Spessart-Brauerei Kreuzwertheim ein kleines Fest statt, Anlass ist der Tag des Deutschen Bieres. Der TSV Kreuzwertheim beteiligt sich an der Ausrichtung. Ab 11 Uhr gibt es Weißwurstfrühstück, ganztägig verschiedene Biere, alkoholfreie Getränke und Bratwürste. Auch sind über den Tag verteilt einige Brauereiführungen geplant. Das Fest endet gegen 17 Uhr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Abend geht es dann in der Dreschhalle weiter. In Zusammenarbeit mit der Burgkellerei Michel, Wertheim, findet eine Gin-Verkostung statt. Das Tasting startet um 19 Uhr in der Dreschhalle Kreuzwertheim, Einlass ist ab 18 Uhr. Kartenvorverkauf für Einzelplätze, aber auch komplette Tische, ab sofort bei der Burgkellerei Michel oder E-Mail an Veranstaltungen@tsv-jahn-kreuzwertheim.de

Im weiteren Verlauf des Jahres findet am Freitag, 20. Mai, das Kabarett mit Wolfgang Krebs satt; außerdem ist für Juni ein Fußballturnier geplant sowie das Sportfest mit den Landschaftsläufen. Im Juli wird es einen Kinderflohmarkt geben und im August soll das traditionelle Zeltlager stattfinden. Für September plant der TSV zusammen mit der Spessart-Brauerei ein großes Brauereifest. Desweiteren steht für Oktober ein Südtiroler Abend an und im November ein weiteres Kabarett mit TBC. Zum Abrunden des Jubiläumsjahres wird es im November einen Kommersabend geben und im Dezember das Nikolausturnen.

Der Verein hat entschieden, zum Ende des Jahres 50 Prozent des Jubiläums-Gewinns zugunsten der Ukraine an eine Hilfs-Organisation zu spenden. tsv

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3