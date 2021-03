Kreuzwertheim. Drei Scheunen in Unterwittbach waren in der letzten Nacht Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Zeit zwischen 20 und 7.30 Uhr versucht, in der Straße Zum Aussiedler das Schloss einer Scheune aufzubrechen, was misslang. Es entstand dadurch lediglich Sachschaden in Höhe von 30 Euro.

Erfolgreicher war der zweite Einbruch in eine Scheune in der Unterwittbacher Straße. Dort wurden zunächst Bretter aus dem Scheunentor gebrochen um in das Innere zu gelangen. Entwendet wurden eine Motorsäge, ein Laubbläser der Marke Stihl sowie Spanngummis im Wert von ca. 800 Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert.

Die dritte Scheune, die aufgebrochen wurde, befand sich ebenfalls in der Unterwittbacher Straße. Sie ist Gemeindeeigentum. Dort wurde das Rolltor mit massiver Gewalt geöffnet. Zusätzlich wurden drei Feuerschutztüren mit diversem Brechwerkzeug angegangen, von denen letztendlich eine geöffnet werden konnte. Ob Gegenstände fehlen, steht momentan noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich laut Aussage der ermittelnden Beamten auf rund 1000 Euro. pol