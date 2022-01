Drei Männer greifen 21-Jährigen an

Kreuzwertheim. Drei bisher unbekannte männliche Täter griffen am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in Kreuzwertheim einen 21-jährigen Mann an. Das Opfer war gerade auf seinem Nachhauseweg, als es von den Männern mit Faustschlägen und Tritten traktiert wurde. Der Vorfall fand in der Lindenstraße statt. Nachdem die Täter von dem 21-Jährigen abließen, begab sich dieser eigenständig in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Durch den Angriff erlitt der Mann leichte Verletzungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Telefon 09391/98410 entgegen.

