Das Bauwerk ist in einem schlechten Zustand

Kreuzwertheim. Ausführungen von Klaus Waigand, Abteilungsleiter konstruktiver Ingenieurbau beim Staatlichen Bauamt Aschaffenburg, und eine Diskussion darüber innerhalb des Gremiums ließen das Wissen um den angedachte Ersatzneubau der Brücke über den Main wachsen.

Waigand erläuterte zunächst, warum man bei der alten Mainbrücke tätig werde. Der Bauwerkszustand werde alle drei Jahre geprüft. Dabei würden „Noten 1 bis 4“ vergeben. Die Brücke sei in einem schlechten Bauwerkszustand, die Benotung liege bei 3,3 mit Tendenz nach unten, also bestehe Handlungsbedarf.

Gemeinderat in Kürze Aus Reihen des Marktgemeinderates wurde angefragt, ob wegen der zunehmenden Zahl unkorrekt abgestellter Wohnmobile an passender Stelle ein Schild „nicht gestattet“ aufgestellt werden könne. Der Fischereiaufseher habe wenig Handhabe. Angemerkt wurde, die Beleuchtung auf der alten Brücke funktioniere seit Wochen nicht. Der Bürger-meister sagte, er wolle sich in Verbindung setzen wegen einer kurzfristigen Beleuchtung für Fußgänger und Radfahrer. hpw

Wichtig sei auch die Schiffsanprallgefährdung. Der Freistaat habe die Straße über die Brücke abgestuft und sich verpflichtet, diese in gutem Zustand zu übergeben. Die Brücke lasse sich nicht instand setzen, also gebe es einen Neubau.

Der Fachmann nannte „Stand September 2018“ insgesamt 13,3 Millionen Euro als Kosten für den Neubau. Die Lage der Brücke solle bleiben, der Pfeiler müsse raus. Angestrebt werde eine wirtschaftliche Lösung. Diese solle landschaftsprägend flach sein, damit keine optische Konkurrenz zur Burg Wertheim entstehe, sowie auf dem aktuellen Stand der Bautechnik fußen.

Waigand ging auf die zeitliche Reihung der Planungsschritte ein. Nachdem die Regierung von Unterfranken Stellungnahmen eingeholt habe, dauere es bis zum Planfeststellungsbeschluss wohl nicht unter 1,5 Jahren.

Die technische Planung sehe eine Stabbogenbrücke vor, es solle ein optisch gelungenes Bauwerk entstehen. Die Straße über die Brücke solle einen gemeinsamen Geh- und Radweg auf der einen Seite haben, einen Gehweg auf der anderen Seite.

Zur Fahrbahnbreite gebe es bei den Bürgern Diskussionen. Insgesamt hätten sich viele Beteiligte auf den Querschnitt geeinigt. Das Planfeststellungsverfahren sei umfangreich und abrufbar.

Waigand stellte nacheinander verschiedene Berichte mit allen Sachverhalten vor, namentlich den Erläuterungsbericht, den Lageplan, den Maßnahmenplan, das Regelungsverzeichnis, den Grunderwerbsplan und das Baustraßenkonzept. Er fügte Bilder der Vorüberlegungen an und sprach zu möglichen Varianten. Der Mann vom Staatlichen Bauamt ging auf die landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen ebenso ein wie auf verkehrliche Einschränkungen beim Bau.

In einem Ausblick sprach Waigand den weiteren Planungsablauf an. Im „best case“ falle der Beschluss Ende 2024. Die europaweite Ausschreibung nehme ein halbes Jahr in Anspruch, Mitte 2025 könne der Auftrag vergeben, Ende 2025 begonnen werden, „im Optimalfall“.

Diverse Fragestellungen und eine Diskussion mitsamt der Erläuterungen der Fachleute folgten. So war zu hören, es sei nicht geplant, über die Brücke schwerere Laster fahren zu lassen. Momentan gebe es auf der Alten Mainbrücke täglich 3500 Fahrzeuge, über die Spessartbrücke 8300 Fahrzeuge, diese kämen während des Baus zusammen. Thoma warf ein, eine Fährverbindung koste Geld, Sicherheit müsse dem Freistaat Bayern etwas wert. Zu hören war auch, dass Ausgleichsmaßnahmen parallel gemacht würden.

Gedanken aus dem Gremium regten an, die Fahrbahn könne breiter sein, es werde wohl nur ein Gehweg genutzt. Man erachtete die steile Treppe ins Mainvorland und mittelbar den „Zugang nach unten“ als wichtig. Ein Asphaltieren der Baustraße sei möglich, Fragen ergaben sich auch wegen des „Quätschichfestes“. Der Abtransport des Abbruchmaterials soll per Lkw über die Baustraße erfolgen. hpw