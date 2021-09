Corona im Main-Spessart-Kreis: 149 905 Impfungen vorgenommen

Neckar-Odenwald 28 neue Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist im Neckar-Odenwald- Kreis auf 6930 gestiegen. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 28 neue Infektionen. Betroffen sind auch der Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim und das Nikolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach mit jeweils einem Fall und die Karl-Trunzer-Schule in Buchen mit zwei Fällen. 6551 Landkreisbewohner gelten zwischenzeitlich als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 143 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. 236 Personen sind akut von einer Infektion betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag nach Berechnungen des Landesgesundheitsamts Stuttgart auf 102,2 gestiegen. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 89,7. 60 Prozent vollständig geimpft {element} Laut Mitteilung des baden-württembergischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration haben inzwischen 86 233 Landkreisbewohner den vollen Impfschutz erreicht. Das entspricht 60 Prozent der Bevölkerung. Damit liegt der Neckar-Odenwald-Kreis leicht über dem Landesdurchschnitt (59,5 Prozent). Bei den Erstimpfungen liegt der Neckar-Odenwald-Kreis mit 88 699 verabreichten Dosen (61,7 Prozent) leicht unterhalb des Landesdurchschnitts (62,3 Prozent). Die von Betriebsärzten verabreichten Impfungen sind in diesen Zahlen nur teilweise enthalten. {furtherread} Bei Fragen rund um das Thema Corona stehen Mitarbeiter des Landratsamts unter Telefon 06261/843333 und Telefon 06281/52123333 zur Verfügung (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr).

