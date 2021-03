  Corona-Fall in Kita Schatzkiste / Inzidenzwert bei 65,8

Kreuzwertheim. In der evangelischen Kindertagesstätte Schatzkiste Kreuzwertheim wurde eine Person positiv getestet, die betroffenen Personen befinden sich in Quarantäne. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: Montag, 8. März) 129 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 3282 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 2967. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 65,8 (Quelle: RKI). Die Zahl der an beziehungsweise mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 186.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren