Buch der Marktheidenfelder Meefisch -Siegerin erschienen

Marktheidenfeld. Die Berlinerin Marika Haensch gewann im Dezember 2021 den Bilderbuch-Illustrationspreis „Meefisch“ der Stadt Marktheidenfeld. Mit ihrem Werk „Winifred will mehr sehen“ überzeugte die Illustrationsdesignerin die fünfköpfige Fachjury. Neben dem Preisgeld von 2000 Euro beinhaltet der „Meefisch-Preis“ auch die Publikation des Gewinnerprojekts als Buch. In Zusammenarbeit mit der „Winifred“-Autorin Ann Marie von Löw veröffentlichte die „Meefisch“-Preisträgerin nun ihr Gewinnerbuch, das beim Kooperationspartner Fischer Sauerländer erschienen ist.

Wie es in der Mitteilung der Stadt Marktheidenfeld weiter heißt, geht es in dem Buch um folgende Geschichte: Winifred, das kleine Nashornmädchen, sieht schlecht. Sie stößt sich überall und hat viele blaue Flecken. Es ist gar nicht ihre Schuld, denn alle Nashörner sehen nicht so gut. Inzwischen nehmen die Ameisen schon Reißaus, wenn sie Winifred kommen hören. Darüber ist das Mädchen sehr traurig, denn sie mag niemandem wehtun. Sie braucht dringend eine Brille! Aber gibt es Brillen für Nashörner? Ausgerechnet die Ameisen wissen Rat. Winifred bekommt eine schicke Brille – und gewinnt neue Freunde.

Das liebevolle Bilderbuch über Freundschaft und Rücksichtnahme ist nach Angaben der Verantwortlichen im Buchhandel erhältlich. Die Stadt Marktheidenfeld verleiht den internationalen Preis für Bilderbuchillustration alle zwei Jahre. Weitere Informationen gibt es unter www.der-meefisch.de im Internet.