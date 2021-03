  BMW ohne Kennzeichen flüchtet vor Polizei

Dorfprozelten. Polizisten sind in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht eine auf einen BMW in Dorfprozelten aufmerksam geworden. Der Pkw fuhr ohne angebrachte amtliche Kennzeichen auf der Hauptstraße entlang. Beim Versuch der Beamten, den Wagen anzuhalten, flüchtete der Fahrer, kollidierte bei der Verfolgungsfahrt mit dem Polizeiauto, fuhr falsch herum durch den Kreisverkehr in Stadtprozelten und setzte sich in Breitenbrunn endgültig von der Streife ab. Die Fluchtfahndung der Verkehrspolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

