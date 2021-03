Kreuzwertheim. In der Nacht auf Freitag wurde die Leitstelle von einem Anwohner über ein Feuer in einem Nachbaranwesen in der Kreuzwertheimer Straße „Am Gänsrain“ informiert. Ein Blitzeinschlag hatte dort einen Baum in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Kreuzwertheim, die mit 15 Mann vor Ort war, löschte den Brand des schwer zugänglichen Baumes. Es entstand kein weiterer Personen- oder Sachschaden.

