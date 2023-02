Betrunkener Ladendieb beleidigt Polizisten

Marktheidenfeld. Personal ertappte am Samstagmitag in einem Markt in Marktheidenfeld einrn Mann beim Stehlen von drei Flakons Parfüm im Wert von knapp 200 Euro. Um die Identität des 36-jährigen Mannes zu klären, wurde er auf die Polizeiinspektion Marktheidenfeld gebracht. Im weiteren Verlauf zeigte sich der deutlich alkoholisierte Mann zunehmend unkooperativer, leistete Widerstand und beleidigte die Polizisten.Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg konnte der Mann nach Abschluss aller Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen.

