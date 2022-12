Betrunkener fährt in Schollbrunn gegen Mauer

Schollbrunn. Ein 34-jähriger prallte in der Nacht zum Sonntag gegen 1.35 Uhr in Schollbrunn in der Brunnenstraße mit seinem Pkw gegen eine Gartenmauer. Anschließend setzte er seine Fahrt Richtung Hasloch fort. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, welche die Polizei verständigte. Als daraufhin Polizisten dem Wagen hinterherfuhren, stellten sie fest, dass dieser in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde dann beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin von den Beamten sichergestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1