Betrunkener bespuckt Polizisten

Marktheidenfeld. Die Marktheidenfelder Polizei nahm am Mittwochabend einen offenbar stark alkoholisierten und aggressiven Besucher der Laurenzi-Messe in Gewahrsam. Zum Schutz der Beamten sei auch eine Spuckschutzhaube zum Einsatz gekommen, heißt es in der Polizeimeldung.

Gegen 21 Uhr hätten Sicherheitsdienstmitarbeiter einen 35-Jährigen des Festgeländes der Messe verwiesen, da sich dieser im Vorfeld anderen Festbesuchern gegenüber sehr aggressiv gezeigt habe. Da der uneinsichtige Gast dem Platzverweis nicht nachgekommen sei, hätten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Marktheidenfeld in Gewahrsam genommen.

Dabei habe sich der offenbar stark betrunkene Mann sich gegen die Maßnahme gewehrt und die die Einsatzkräfte bespuckt. Daraufhin seien dem Aggressor Handschellen angelegt und zudem eine sogenannte Spuckschutzhaube aufgesetzt worden.

Ein Polizist habe sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zugezogen. Der 35-Jährige habe die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion verbringen müssen.