Betroffene Männer bekommen Hilfe

Main-Spessart-Kreis. In fast 20 Prozent der Fälle von Häuslicher Gewalt sind Männer betroffen. Dazu gehört neben körperlicher Gewalt auch psychische Gewalt, wie zum Beispiel die Erniedrigung, Erpressung, Nachstellung (Stalking) oder Bevormundung durch die Partnerin. Doch für Männer fehlt oftmals spezielle Beratung und Unterstützung.

„Ich freue mich sehr“, so die Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis Main-Spessart, Birgit Seubert, „dass diese Lücke geschlossen wurde und nun auch in unserer Nähe in Würzburg eine Beratungsmöglichkeit für betroffene Männer besteht.“. Dirk Geldermann vom Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit (ISKA) aus Nürnberg, wird jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat nachmittags vom 14 bis 17 Uhr im Matthias-Ehrenfried-Haus in der Bahnhofstraße 4 bis 6 in Würzburg vor Ort sein.

Termine für Gespräche können telefonisch unter 0911/27299820 oder per Mail unter bhgm@iska-nuernberg.de oder geldermann@iska-nuernberg.de vereinbart werden. Die Beratung ist kostenfrei und auf Wunsch anonym. pm