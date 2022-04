Besuch in Kreuzwertheimer Prassek-Scheune mit Hilfsaktion verknüpft

Spannendes Ostereiersuchen in der Prassek-Scheune mit ernstem Hintergrund: Die Sonderausstellung „Rund um das Ei“ war am Wochenende gut besucht. Der Erlös der gesammelten Spenden kommt der Ukraine-Hilfe zugute.

Kreuzwertheim. Museumsleiterin Gisela Hyn nutzte die Osterfeiertage, um Interessierten in der Kreuzwertheimer Prassek-Scheune etwas näher zu bringen. An markanten Stellen in dem kleinen, aber liebevoll gestalteten Heimatmuseum hatte sie gelbe und blaue Eier versteckt, die Kinder und auch Erwachsene suchen sollten.

Die Farben der Eier waren bewusst gewählt, denn der Erlös der Spenden, die an diesem Nachmittag gesammelt werden konnten, ist für die örtliche Ukraine-Hilfe bestimmt. Jedes Ei war von Hyn liebevoll beschriftet worden.

Im vergangenen Jahr, so berichtete sie, „habe ich die Eier an alle Passanten verschenkt, die vorbeikamen. Als dann die Kinder in die Scheune wollten, hatte ich keine mehr“. Das sollte ihr diesmal nicht passieren. Sie hatte einen genügend großen Vorrat angelegt. Und die Eier reichten wirklich, obwohl das Museum gut besucht war.

Vom Eierwärmer bis zur Klapper

In der Sonderausstellung geht es um allerlei Alltagsgegenstände rund ums Ei und um Osterbräuche. Alles wurde ausgiebig bewundert, egal ob Eierwaage vom Eierhof, mit der das Gewicht und damit die Güteklasse der Eier früher bestimmt wurde, über einen Eierwärmer aus dem Wertheimer Diakonissenhaus bis hin zu einer großen Klapper, einer Leihgabe von Walter Graf. Mit ihr zogen die jungen Burschen früher durch den Ort und verkündeten von Gründonnerstag bis Ostersonntag die Uhrzeit. Denn die Glocken schwiegen aus Respekt vor dem Tode Jesu. Dieser Brauch wird noch heute in Röttbach und einigen anderen Ortschaften in der Region gepflegt. Doch vielerorts ist er in Vergessenheit geraten, ebenso wie die eigentlich zur Zeitansage gehörenden Gebete. „Die sind aus der Zeit geraten“, hat Gisela Hyn auf Nachfrage erfahren.

Nicht mehr gebraucht werden auch viele weitere Gegenstände der Sonderausstellung, wie die Infrarotlampe oder Eierwärmer zum Ausbrüten von Kükeneiern. Ohne Ei gibt es keinen Nachwuchs bei den Hühnern, erfahren die Besucher und Besucherinnen der Ausstellung, die in der Küche und der Wohnstube noch weitere Gegenstände des Alltags im wahrsten Sinn des Wortes begreifen können.

Vor der Prassek-Scheune hatte Hynn zusammen mit ihren Helferinnen einen Hindernisparcours aufgebaut, über dem Kinder auf einem Löffel Eierbalancieren konnten. Der Eierlauf ist ein alter Brauch, der an Ostern allerdings nur noch in wenigen Orten gepflegt wird. Die Kinder in Kreuzwertheim hatten viel Spaß, wobei Gisela Hyn dafür keine rohen Eier ausgab, sondern Imitate aus Kunststoff oder Tischtennisbälle. Es war gar nicht so einfach, die „Eier“ durch den Parcours zu bringen, ohne dass sie herunterfielen. Es entwickelten sich richtige Wettkämpfe. Danach konnte man sich an der Kuchenbar und bei einem Getränk stärken.

Einsatz für die Ukraine-Hilfe

Bei dem ganzen Vergnügen wurde für die Ukraine-Hilfe im Ort gesammelt. Svetlana Herok, selbst erst vor wenigen Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, und Christiane Versch, die sich um die Koordination der Hilfe in Kreuzwertheim und den Teilorten kümmert, standen Rede und Antwort.

Die Beiden berichteten von der großen Hilfsbereitschaft der Bevölkerung diesseits und jenseits des Mains. Viele ukrainische Familien seien privat untergekommen. Der Alltag gestalte sich dabei manchmal sehr schwierig, vor allem bis die staatlichen Hilfen genehmigt seien. Das könne mitunter vier bis sechs Wochen dauern.

Die meisten Ankömmlinge hätten zwar Geld in ukrainischer Währung dabei, aber das Tauschen sei fast unmöglich. „Mit gespendeten Geld hier vor Ort kann man viel mehr anfangen“, rief Svetlana Hertok die Kreuzwertheimer und die Wertheimer Bevölkerung weiterhin auf zu spenden. „Das können auch Sachspenden sein“, ergänzte Christiane Versch.

Vor allem Kinder mit Behinderung und deren Eltern seien auf Hilfsmittel oder andere Unterstützung angewiesen. Gesucht werde aktuell ein Fahrradanhänger für ein Kind mit Autismus, das nicht selbst Radfahren kann, mit seinen Eltern aber in die Natur möchte. Auch Fahrräder für alle Altersklassen würden gebraucht, so Hertok.

Weiter erklärte sie: „Die Ukrainer sind begeistert von der Gastfreundschaft hier und sehr dankbar. Keiner wolle im neuen Zuhause herumsitzen, sondern selbst aktiv werden. Ein Ziel sei, schnellstmöglich arbeiten zu können. Entsprechend fleißig werde Deutsch gelernt. In Kürze beginne dazu an der Volkshochschule ein Kurs für Ukrainer und Ukrainerinnen. Die Nachfrage sei groß, so Versch. In den Schulen falle es den Kindern leichter, die Sprache zu lernen, allein schon durch den Umgang mit Mitschülern. Die Menschen wollen sich in der Zeit, die sie hier sind, integrieren. Fast alle hofften aber, dass der Krieg möglichst schnell vorbeigeht und sie wieder nach Hause in ihr eigenes Land können.

Damit dort die Mittel nicht ausgehen, sammelt der Verein Mrija, ein Lions-Förderverein im Bereich Mittelmain-Karlstadt, Spenden für Medikamente, Verbandsmaterial, medizinische Geräte, Hygieneartikel und länger haltbare Lebensmittel. Auch in der Hermine-Halle in der Würzburger Rotkreuz-Straße können Hilfsgüter abgegeben werden, die dann in die Ukraine gebracht werden. Das alles soll helfen, den Krieg möglichst schnell zu beenden, hoffen Svetlana Hertok und Christiane Versch. Entsprechend freuten sie sich sehr, dass das an Ostern in der Prassek-Scheune gesammelte Geld den Menschen vor Ort zugutekommen wird.