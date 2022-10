Beste Unterhaltung und großes Vergnügen

Freudenberg. Die Studiobühne Bad Mergentheim war am Freitag in der Turnhalle Freudenberg mit dem Theaterstück „Die acht Frauen“ zu Gast. Viele Besucher blieben durchweg gebannt von einer amüsanten Mixtur aus Kriminalstück, Komödie und Psychodrama.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon der Rahmen des Stücks ist so geschaffen, dass sich quasi eine spannende Handlung entwickeln muss. In einer abgelegenen Villa kommt eine wohlhabende Familie zusammen, welche den Geburtstag des Hausherrn feiern will. Die Damen plaudern angeregt vor sich hin, bis entdeckt wird, dass besagter Hausherr ermordet ist, ein Messer steckt in seinem Rücken.

Die Frauen erschaudern machen aus eigenem Antrieb erste Ermittlungen, Panik bricht langsam aus. Die Situation nimmt an Fatalität zu, denn die Gruppe ist durch widrige Umstände von der Außenwelt abgeschnitten. Fragen kommen auf, Gedanken sprießen. Recht schnell entwickelt sich eine wabernde Atmosphäre gegenseitigen Misstrauens, Sticheleien beginnen, nach und nach mehren sich Verdächtigungen und Beschuldigungen. Die Frauen sind eingeschlossen in einem vergleichsweise kleinen Raum, die Protagonistinnen wollen und müssen herausfinden, wer die verruchte Tat begangen hat, wer die Mörderin ist.

Mehr zum Thema Theater Studio-Bühne in Freudenberg zu Gast Mehr erfahren

Vielfach stehen die acht Frauen gemeinsam auf der Bühne, schließlich soll niemand das Haus verlassen oder heimlich Spuren verwischen. Keine hat ein Alibi, aber alle haben ein Motiv. Die abwechslungsreiche, spannende Handlung lässt die Charaktere der Einzelnen immer klarer zum Vorschein kommen, die acht Frauen sind jeweils mehr oder minder zynisch und kantig, verrucht oder zuckersüß, bedauernswert oder gehässig.

Keine der Damen hat ein wasserdichtes Alibi, jede ein Geheimnis, alle ein Motiv, den Hausherrn zu meucheln. Aufgestaute Lebensträume prallen aufeinander, jede der Damen verstrickt sich nach und nach in einem Netz aus Lügen und Heimlichkeiten. Diverse Einzelheiten kommen ans Licht. Die Gruppe harrt miteinander aus, man verdächtigt sich gegenseitig, eine Jede kommt in Frage, den Hausherren gemordet zu haben.

Harmonisches Zusammenspiel

Der köstliche Zickenreigen wird getragen von Schauspielerinnen, die individuell und in ihrer Gesamtheit zu Hochform auflaufen. Die Frauen auf der Bühne beweisen geballte Leidenschaft. Wert gelegt wird wechselweise auf das Feminine, auf die Sprache. Bei allem Gezicke zeigt sich ein harmonisches Zusammenspiel der schauspielerischen Charaktere. Die Damen erweisen sich allesamt schnell als versierte Feierabend-Detektivinnen.

Ein pointiertes und geschickt gebautes kriminalistisches Verwirrspiel nimmt seinen Lauf, Theorien zum Tathergang sprudeln, Innerstes kehrt sich nach außen, Masken fallen, das Stück jongliert souverän mit Vorurteilen und Klischees. Die Damen sind allesamt neugierig, vermögen zu plaudern, meist im kleinen Kreise. Oder gehen nach gegenseitigen Anfeindungen sukzessive aufeinander los. Auf der Suche nach der Mörderin entpuppen sich die wahren Charaktere, die Frauen sind getrieben von Missgunst und buhlen zudem um ein großes Erbe.

Dem Wahlspruch folgend, „wenn wir Licht in die Sache bringen wollen, müssen wir wissen, wer wann was getan hat“, werden weitere Erkenntnisse über die Geschehnisse in der ominösen Nacht gewonnen, jede der Frauen hat etwas zu verbergen. „Die Acht“ denken vor sich hin und belauern sich gleichzeitig, die Stimmung untereinander wird nach und nach aufgeladener, hitziger. Wie sich herausstellt, haben alle acht Frauen ein Mordmotiv und zudem die Gelegenheit zur Tat.

Viele Vermutungen

Jede der Damen versucht durch Lügen und Schweigen vergeblich, ihre jeweiligen Geheimnisse zu wahren, lesbische Neigungen oder Schwangerschaft, unerwiderte Liebe und außereheliche Affären würzen den Fortgang dessen, was so alles an das Licht des Tages kommt.

Derweil gehen die Vermutungen in der Besucher hinsichtlich der möglichen Täterin in viele Richtungen. Der Ablauf der Geschehnisse beschleunigt sich. Der Fund einer Pistole in einer Tasche und ein Schuss im Gerangel spitzen die Situation weiter zu.

Vorgetragenes Liedgut wie bei „Kann denn Liebe Sünde sein“ oder „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ bringt weitere Fähigkeiten der Schauspielerinnen ins Rampenlicht. Der gelungene Mix zwischen Kriminal-Komödie und Psycho-Drama verursacht einen wohligen Kitzel. Es gibt in dem Stück viele starke Kleinigkeiten zu entdecken.

Die Schauspielerinnen laufen bei der packenden Geschichte zum Mitdenken und zum Mitlachen zur Hochform auf. Die Theatergruppe eint die Fähigkeit zu einer deutlichen Sprache und man bekommt jede Regung der Frauen während der spannenden Kriminalkomödie direkt mit. Der witzige und spannende Abend bereitete den Zuschauern durchweg Unterhaltung und Vergnügen.