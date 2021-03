Hasloch. Der am Dienstag, gegen 11.20 Uhr auf der Staatsstraße 2315 zwischen Hasloch und Kreuzwertheim verunglückte Sattelzug ist am Mittwoch aufwendig geborgen worden (wir berichteten).

AdUnit urban-intext1

Der Lastwagen war auf einen tiefer gelegenen Radweg gestützt. Wie die Polizei mitteilt, dauerte die Sicherung des Fahrzeugs und seiner Ladung, einem schweren Eisenteil, von 9 Uhr am Morgen bis 17.30 Uhr am späten Nachmittag. Während dieser Zeit war die Staatsstraße für den Verkehr in beiden Richtungen gesperrt. Durch das Straßenbauamt war eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Verkehrsbehinderungen aufgrund der Sperrung wurden nicht festgestellt. pol