Beitrag zur Förderung der Pflanzenvielfalt

Marktheidenfeld. In der Marktheidenfelder Stadtbibliothek werden normalerweise Medien ausgeliehen. Nun wird der Bestand um Saatgut-Sammlungen erweitert. Für die „Erstausstattung“ sind Hobbygärtnerinnen und -gärtner aufgerufen, ihr Gemüse- und/oder Blumensaatgut in der Bibliothek an der Schmiedsecke abzugeben.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, können alle Interessierten von Samstag, 9. April, bis Dienstag, 19. April, während der Öffnungszeiten das in der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellte Saatgut kostenfrei mit ihrem eigenen Saatgut tauschen.

Die abgegebenen Samen sollten getrocknet und samenfest sein. Das heißt, die Pflanzen aus dem gewonnenen Saatgut haben die gleichen Eigenschaften wie die Elternpflanzen. Idealerweise werden die selbst geernteten Samen in kleine Tütchen, Gläser oder Briefumschläge gefüllt, gut verschlossen und bestmöglich beschriftet.

Tipps zum Herstellen einen „Saatbandes“ werden über den „Kreativ-Tipp“ unter www.stadtbibliothek-marktheidenfeld.de im Internet kommuniziert. Nach der Ernte kann neues Saatgut gewonnen werden, das für den nächsten Saatguttausch in der Stadtbibliothek bereitgelegt werden kann.

Artenschutz, Nachhaltigkeit und Vielfalt sind auch für das Team der Stadtbibliothek wichtige Themen. Bisher wurden nur Bücher zu diesen Aspekten angeboten. Mit der Saatgut-Tauschbörse, die zu den wiederkehrenden Angeboten der Bibliothek werden soll, möchte das Stadtbibliothek-Team in Zusammenarbeit mit den Nutzerinnen und Nutzern die Pflanzenvielfalt fördern.