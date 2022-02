Bein in Treppenlift eingeklemmt

Kreuzwertheim. Gegen 8 Uhr am Dienstag rückten Rettungskräfte zu einem Einsatz in Kreuzwertheim aus. Ein 96-Jähriger Mann wollte mit seinem Treppenlift in seinem Haus die Etage wechseln. Dabei unterlief ihm laut Polizei ein Bedienungsfehler, so dass er sich das Bein zwischen dem Gerät und der Treppe einklemmte. Er konnte sich nicht selbst befreien, auch Angehörige konnten ihn nicht aus der misslichen Lage befreien. Schließlich kamen die Feuerwehren aus Kreuzwertheim und Wertheim, um dem Senior zu helfen. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

