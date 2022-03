AWO-Ortsvereine spenden 4050 Euro

Kreuzwertheim/Hasloch/ Triefenstein. Die Ortsvereine der Arbeiterwohlfahrt aus Kreuzwertheim-Hasloch und Triefenstein haben auf das vom AWO-Bezirksverband eingerichtete Spendenkonto 4050 Euro überwiesen. Wie die Vorsitzenden Jürgen Vöge und Aloisia Schmidt mitteilen sind sie einfach wütend, fassungslos und traurig, denn niemand weiß, wie lange der Krieg dauert und wie er ausgeht. Das Schlimmste sei, dass jeden Tag Menschen sterben und die Kinder ihre Eltern verlieren. Das Land werde regelrecht dem Erdboden gleich gemacht, Millionen Menschen seien auf der Flucht und müssten ihre Heimat verlassen.

„Wir als AWO-Ortsvereine können und wollen nicht weg sehen. Der AWO-Bezirksverband hat durch Beziehungen Kontakt zu einem Krankenhaus in der Stadt Korez, im Nordwesten der Ukraine aufgenommen, Von den Spenden sollen dringend benötigte Medikamente, medizinische Ausrüstung, Babynahrung und Hygieneartikel beschafft und an der ukrainisch- polnischen Grenze übergeben werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Keine Veranstaltungen

Durch den starken Anstieg der Corona-Inzidenz wird der AWO- Ortsverein Kreuzwertheim-Hasloch im März und April keine Veranstaltung durchführen. Wenn es die Lage erlaubt, will man am 25. Mai mit einem Grillnachmittag beginnen, am 26. Juni das Freilandmuseum in Gottersdorf besuchen, sich im Juli die Forellen im Fischerheim in Bestenheid schmecken lassen und am 24. August zum Modemarkt Adler mit Anschlussprogramm fahren.

